Анчелотти: Джуд чем-то напоминает мне Зидана

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями на послематчевой конференции о сегодняшней разгромной победе над "Жироной":

"Это был великолепный поединок. "Скромная" игра, учитывая проблемы, которые мы имели перед матчем. Далее Лига чемпионов, и мы должны продолжать в таком же духе. У нас есть преимущество в Ла Лиге, но оно небольшое.

Сегодня мы увидели сочетание качества и преданности. Я делаю все возможное, чтобы получить лучшее от игроков. Они являются ключом ко всему. Винисиус показал невероятную игру. Он лучший в мире. Беллингем второй, потом Родриго, Вальверде, Камавинга. Мбаппе? Я не говорю об игроках других команд.

У Джуда растяжение лодыжки. Завтра он пройдет медицинский осмотр. Надеюсь, он сможет сыграть во вторник. Джуд чем-то напоминает мне Зидана, но француз был технически лучше", - рассказал Анчелотти.