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Анчелотти: Джуд чем-то напоминает мне Зидана
Наставник сливочных о победе над Жироной
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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями на послематчевой конференции о сегодняшней разгромной победе над "Жироной":
"Это был великолепный поединок. "Скромная" игра, учитывая проблемы, которые мы имели перед матчем. Далее Лига чемпионов, и мы должны продолжать в таком же духе. У нас есть преимущество в Ла Лиге, но оно небольшое.
Сегодня мы увидели сочетание качества и преданности. Я делаю все возможное, чтобы получить лучшее от игроков. Они являются ключом ко всему. Винисиус показал невероятную игру. Он лучший в мире. Беллингем второй, потом Родриго, Вальверде, Камавинга. Мбаппе? Я не говорю об игроках других команд.
У Джуда растяжение лодыжки. Завтра он пройдет медицинский осмотр. Надеюсь, он сможет сыграть во вторник. Джуд чем-то напоминает мне Зидана, но француз был технически лучше", - рассказал Анчелотти.
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