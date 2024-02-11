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Мичел: Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность

Испания
Обновлено

Главный тренер Жироны о поражении от Реала

Мичел: Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Наставник "Жироны" Мичел после матча пообщался с журналистами о сегодняшнем поражении от мадридского "Реала":

"Мы не были на том уровне, которого требует "Реал". Соперник контролировал игру, а у нас не получалось ничего. Думаю, это скорее заслуга соперника, чем наша. Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность.

Мы проводим невероятный сезон. Нам нужно осознать, что это не наша лига и продолжать работать над собой. Нам нужно сделать шаг или два вперед, чтобы оказаться на том уровне, который требует от тебя "Реал". Мы должны быть скромными и понимать, где мы находимся.

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Мы - клуб, который развивается и никто не может нам ничего сказать. Это была не очень комфортная игра, но я не думаю, что она может нам навредить. Мы умеем проигрывать и когда наш соперник был лучше - мы должны это признать.

Наша лига - это "Атлетик", "Сосьедад", "Бетис" и "Валенсия". "Реал", "Барселона" и "Атлетико" - это не наша лига. "Реал" борется против них, а не против нас. Мы не четвертый претендент", - сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

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Источник:
as.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
11.02.2024 в 01:17
Мичел, не тушуйся. Вам по силам в этом сезоне опередить барсу.
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Комментарии 1
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2024 в 01:17
Мичел, не тушуйся. Вам по силам в этом сезоне опередить барсу.
Ответить
0
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