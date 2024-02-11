Анчелотти: Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира

Главного тренера "Реала" Карло Анчелотти снова спросили о возможном трансфере Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

“Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира.

По порядку: Винни-младший первый, Беллингем второй, Родриго третий. Потом Кроос, Вальверде, Камавинга…”, – ответил итальянец.