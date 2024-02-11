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Анчелотти: Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира

Испания

Итальянский наставник устал от этой темы

Анчелотти: Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира

Карло Анчелотті

Новина українською

Главного тренера "Реала" Карло Анчелотти снова спросили о возможном трансфере Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

“Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира.

По порядку: Винни-младший первый, Беллингем второй, Родриго третий. Потом Кроос, Вальверде, Камавинга…”, – ответил итальянец.

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Недавно была информация о том, что ПСЖ предложил Мбаппе 160 миллионов евро за два года контракта. Текущая сделка завершается летом этого же года.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2024 в 10:03
Сегодня этот Килиан и даром не нужен Реалу.
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Комментарии 2
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2024 в 10:03
Сегодня этот Килиан и даром не нужен Реалу.
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Gican85 (Киев)
11.02.2024 в 09:38
Мне это напоминает обезъянку на поводке у фотографа
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