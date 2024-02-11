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Анчелотти: Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира
Итальянский наставник устал от этой темы
Карло Анчелотті
Главного тренера "Реала" Карло Анчелотти снова спросили о возможном трансфере Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
“Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира.
По порядку: Винни-младший первый, Беллингем второй, Родриго третий. Потом Кроос, Вальверде, Камавинга…”, – ответил итальянец.
Недавно была информация о том, что ПСЖ предложил Мбаппе 160 миллионов евро за два года контракта. Текущая сделка завершается летом этого же года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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metall5291 (Kharkiv)
11.02.2024 в 10:03
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