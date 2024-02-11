СМИ: Антонио Конте не предлагал свою кандидатуру Барселоне

Антонио Конте не контактировал со спортивным директором и президентом "Барселоны" по поводу своей кандидатуры на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также Антонио Конте предложил свои услуги Барселоне - Источник

За информацией издания, 54-летный итальянский специалист отрицает информацию, что он якобы предлагал свою кандидатуру на пост главного тренера "Барсы". Отмечается, что к Антонио Конте не приходили никакие предложения от каталонского клуба.

Напомним, с марта 2023 года Антонио Конте находиться без работы. Последнее местом работы Конте – "Тоттенхэм"