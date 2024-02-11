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Все серьезно: стал известен характер травмы Беллингема
И насколько он выбыл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал Мадрид" обыграл "Жирону", 4:0. На 57-й минуте матча английский полузащитник Джуд Беллингем был заменен из-за повреждения.
Как сообщает сайт мадридского "Реала" у 20-летнего Беллингема диагностировано растяжение связок левой косточки сильной степени тяжести. Отмечается, что игрок может пропустить около трех недель.
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Напомним, за этот сезон Джуд Беллингем сыграл в 29 матчах, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:ФК Реал Мадрид
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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