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Все серьезно: стал известен характер травмы Беллингема

Испания
Обновлено

И насколько он выбыл

Все серьезно: стал известен характер травмы Беллингема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Реал Мадрид" обыграл "Жирону", 4:0. На 57-й минуте матча английский полузащитник Джуд Беллингем был заменен из-за повреждения.

Как сообщает сайт мадридского "Реала" у 20-летнего Беллингема диагностировано растяжение связок левой косточки сильной степени тяжести. Отмечается, что игрок может пропустить около трех недель.

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Напомним, за этот сезон Джуд Беллингем сыграл в 29 матчах, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
ФК Реал Мадрид
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
11.02.2024 в 16:16
Здоров'я! За три тижні і без Джуда впораються! Лунін якщо що , то підстрахує і допоможе
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
11.02.2024 в 16:16
Здоров'я! За три тижні і без Джуда впораються! Лунін якщо що , то підстрахує і допоможе
Ответить
1
1

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