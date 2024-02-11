Все серьезно: стал известен характер травмы Беллингема

Вчера "Реал Мадрид" обыграл "Жирону", 4:0. На 57-й минуте матча английский полузащитник Джуд Беллингем был заменен из-за повреждения.

Как сообщает сайт мадридского "Реала" у 20-летнего Беллингема диагностировано растяжение связок левой косточки сильной степени тяжести. Отмечается, что игрок может пропустить около трех недель.

Напомним, за этот сезон Джуд Беллингем сыграл в 29 матчах, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.