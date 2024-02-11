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Кепа может присоединиться к Валенсии
На испанца не рассчитывает ни Реал, ни Челси
фото из свободных источников
Андрей Лунин выборол конкуренцию против Кепы Аррисабалаги за место в старте. Теперь испанец оказался не нужен ни мадридскому "Реалу" ни лондонскому "Челси".
Интерес к голкиперу проявляет клуб из Ла лиги - "Валенсия", в которой сейчас выступает Роман Яремчук. По информации источника действующий кипер "летучих мышей" Мамардашвили покинет клуб летом и коллектив Барахи уже ищет ему замену.
Теперь испанец оказался не нужен ни мадридскому "Реалу", ни лондонскому "Челси".Кепа в этом сезоне принял участие в 18-и матчах за "сливочных", где пропустил 18 голов, а также сыграл 7 поединков без пропущенных мячей.
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