Кепа может присоединиться к Валенсии

Андрей Лунин выборол конкуренцию против Кепы Аррисабалаги за место в старте. Теперь испанец оказался не нужен ни мадридскому "Реалу" ни лондонскому "Челси".

Интерес к голкиперу проявляет клуб из Ла лиги - "Валенсия", в которой сейчас выступает Роман Яремчук. По информации источника действующий кипер "летучих мышей" Мамардашвили покинет клуб летом и коллектив Барахи уже ищет ему замену.

Теперь испанец оказался не нужен ни мадридскому "Реалу", ни лондонскому "Челси".Кепа в этом сезоне принял участие в 18-и матчах за "сливочных", где пропустил 18 голов, а также сыграл 7 поединков без пропущенных мячей.