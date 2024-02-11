Источник: Барселона рассматривает кандидатуру коуча Спортинга Рубена Аморима

Продолжается марафон слухов относительно будущего главного тренера "Барселоны". По информации 3Cat, руководство клуба изучает кандидатуру 39-летнего Рубена Аморима - главы "Спортинга".

Коуч имеет контракт с клубом до лета 2026 года. Если "Барселона" все же хочет видеть этого тренера в команде, ей придется заплатить "Спортингу" 30 миллионов евро за разрыв контракта.

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Сообщается, что специалист не против такого развития событий. Однако, есть большие сомнения смогут ли каталонцы решить вопрос с отступными.

"Спортинг" после 19-ти матчей занимает второе место в чемпионате Португалии. Имея игру в запасе, команда Аморима продолжает борьбу за чемпионство.