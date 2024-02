Примера. Севилья шокировала Атлетико, Мурики выручил Мальорку, Сельта проиграла на Колизее

Абсолютно точно лучший матч "Севильи" в этом сезоне.

Команда Кике Санчеса Флореса начисто выиграла первый тайм. Сенсационный Исаак Ромеро головой подкараулил мяч на дальней штанге и открыл счет, но дело не только в этом. "Атлетико" не успевал, фолил, но все равно привозил. Тот же Ромеро пробивал в перекладину; Облак спас после удара Оливера.

Более того, под конец тайма "Матрасники" еще и Морату из-за травмы потеряли, что превратило матч прямо-таки в катастрофу.

Диего Симеоне удалось настроить своих на ударное начало второй половины, но тут обнаружилась еще одна проблема — реализация. Гризманн и Депай имели отличные шансы забить, но один пробил в лежавшего на линии Наваса, а второй — вообще мимо ворот.

Ну, а дальше "Севилья" провела две ярких контратаки с ударами Ромеро (вратарь) и Окампоса (ВАР отменил гол) — и на этом игра опять успокоилась.

Играй "Нервион" так со старта сезона — и был бы еврокубках, а так у него лишь 15-е место и 23 очка. У "Атлетико" - 48 баллов, 4-я позиция и мини-кризис из двух поражений подряд.

24-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Ромеро, 15

"Севилья": Нюланд — Навас (Хуанлу, 64), Баде, Рамос, Акунья — Соу (Педроса, 88), Сумаре, Оливер (Сусо, 64), Окампос — Эн-Несири (Жордан, 88), Ромеро (Ламела, 78)

"Атлетико": Облак — Витсель (Рейнилду, 66), Паулиста, Эрмосо — Льоренте, де Пауль, Коке (Корреа, 60), Барриос (Молина, 46), Самуэл Лино (Рикельме, 84) — Мората (Депай, 46), Гризманн

Предупреждения: Сусо, 70, Эн-Несири, 77 — Витсель, 26

Почти удался камбэк "Сельте" на поле "Хетафе", но "почти" в табло не попадает.

Надо было "Кельтам" реализовывать свои моменты на старте. Они были у Странда Ларсена — он совсем чуть-чуть промахивался.

Ну, а затем наступил черед атаковать синих — и они не простили. Майораль добил мяч в ворота после гениального удара Мартина в перекладину, а Хайме Мата подчистил за Гринвудом.

Счет 0:2 заставил Рафу Бенитеса выпустить со скамейки символа "Сельты" Яго Аспаса, и это он вернул команду в матч. Не голами, нет — Яго разрезал оборону "Хета" идеальными пасами. Одна из таких передач вывела на пространство Манкильо, и тот навесил на Ларсена — это 1:2. Затем Яго уже сам ассистировал на январского новичка Альенде — это 2:2.

Но, как уже говорилось, полноценно камбэк не удался, ведь "Хетафе" параллельно тоже не стоял на месте, и на 89-й минуте Хайме Мата грудью замкнул дежурный навес.

5 - Getafe's Jaime Mata has scored his fifth brace in LaLiga (162 appearances), two of them against Celta de Vigo (in February 2019 and today). Favourite. pic.twitter.com/vxqNc6rGu5

Нервная победа вывела синих на 10-е место в таблице с 33 очками. У "Кельтов" - 20 баллов и шаткая 16-я позиция.

24-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" - "Сельта" - 3:2

Голы: Майораль, 41, Мата, 45+2, 89 — Странд Ларсен, 71, Альенде, 85

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Кармона, 87), Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович (Мориба, 87), Милья, Мартин (Аленья, 75) — Майораль, Мата

"Сельта": Гуаита — Тапиа (Дувикас, 80), Нуньес, Домингес — Манкильо (Васкес, 87), Жаилсон (Аспас, 55), Бельтран, Ристич — Мингеса (Альенде, 55), де ла Торре — Странд Ларсен (Сотело, 80)

Предупреждения: Гринвуд, 62 — Тапиа, 50, Ристич, 82

Потихоньку сыплется "Райо Вальекано". Всего одна победа в Примере у команды с начала ноября.

Сегодня матч получился равным, с обоюдными шансами, но "Молнии" все равно проиграли, провалив последние минуты.

В первом тайме лучший момент был именно у мадридцев — это Паласон чудом не замкнул прострел с фланга.

Дальше в матче случились два очень похожих гола — и Антонио Санчес, и Альваро Гарсия воспользовались обрезками защитников, поразив ворота с близкого расстояния.

Ну, и развязка — это угловой от Дани Родригеса точно на голову Мурики, которого почему-то никто не прикрывал в пяти метрах от ворот. Как так?!

Vedat Muriqi scores a header in the 92nd minute to give Mallorca the 2-1 lead against Rayo Vallecano. ⚽️????????



Dani Rodriguez gets the assist after his cross from the corner kick. ????????????pic.twitter.com/XwkfNPJ3VI