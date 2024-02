Примера. Барселона — Гранада 3:3. Каталонцы беззащитны, как никогда

"Гранада" до сегодняшнего дня имела всего одно набранное очко в 11 выездных турах Ла Лиги, но "Барселона" умудрилась облажаться даже здесь.

Причем начиналось все отлично для хозяев. Они разбивали высокий прессинг "Гранады", создавали моменты, и на 14-й минуте Ямаль с метра замкнул прострел Канселу — 1:0.

9 - The last 12 shots on target conceded by Barcelona in LaLiga: ⚽ Real Betis ⚽ Real Betis ???? Villarreal ⚽ Villarreal ⚽ Villarreal ⚽ Villarreal ⚽ Villarreal ⚽ Villarreal ???? Osasuna ???? Alavés ⚽ Alavés ⚽ Granada Punished. pic.twitter.com/Pf5Da3pngv

Но вот что началось дальше? Тер Штеген терял мяч на своей половине, защита не играла по сопернику, а на флангах пространства было море. Один раз Кристенсен в падении заблокировал удар Узуни, но это же не футбол, и еще до перерыва дежурный прострел Пеллистри замкнул Рикард Санчес — к слову, воспитанник "Барсы".

"Монжуик" свистел; Хави саркастично улыбался — и на этом команды ушли на перерыв, с которого "Барса" вернулась даже более беззащитной.

1 - At 22 years and 53 days old, Facundo Pellistri ???????? became the youngest player to score and provide an assist in a LaLiga away game against Barcelona since Samuel Eto'o ???????? in April 2000 (19 years and 30 days). Surprise. pic.twitter.com/6CDNNc24HX