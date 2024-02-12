Хави - о борьбе за Ла Лигу: Мы не собираемся выбрасывать белый флаг

Главный тренер "Барселоны" Хави оценил шансы команды на победу в чемпионате Испании после ничьи с "Гранадой" (3:3).

"Мы сократили отрыв на одно очко, но оно того не стоит, потому что потеряно два. После этого Ла Лигу стало труднее выиграть, разница большая, но мы не собираемся выбрасывать белый флаг.

Мы допустили ошибки, которых не можем допускать. Мы больше не можем ошибаться. Сегодня мы снова пропустили тогда, когда не было опасности. Ошибки в обороне убивают нас и портят весь сезон. У нас семь очков из девяти с тех пор, как я сообщил о своем решении и, мне кажется, это неплохо. Мы создаем моменты, но совершаем ошибки", - приводит слова Эрнандеса Mundo Deportivo.