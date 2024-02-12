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Барселона пропустила больше всего голов в 2024 году среди клубов топ-5 лиг
Каталонцы пропустили 23 гола в 11 играх
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
В воскресенье "Барселона" поделила очки с "Гранадой" (3:3).
Каталонская команда пропустила больше всего голов в 2024 году среди клубов топ-5 лиг Европы. В 11 играх во всех турнирах в ворота каталонцев забили 23 мяча.
Итальянский "Фрозиноне" пропустил 22 гола в 7 матчах текущего года.
23 - Barcelona have conceded 23 goals in 11 games in 2024 across all competitions, more than any other team from the top five European leagues since the start of the year (Frosinone, 22 in seven). Cold. pic.twitter.com/fet6zITmIL— OptaJose (@OptaJose) February 11, 2024
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