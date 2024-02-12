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Барселона пропустила больше всего голов в 2024 году среди клубов топ-5 лиг

Испания

Каталонцы пропустили 23 гола в 11 играх

Барселона пропустила больше всего голов в 2024 году среди клубов топ-5 лиг

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Новина українською

В воскресенье "Барселона" поделила очки с "Гранадой" (3:3).

Каталонская команда пропустила больше всего голов в 2024 году среди клубов топ-5 лиг Европы. В 11 играх во всех турнирах в ворота каталонцев забили 23 мяча.

Итальянский "Фрозиноне" пропустил 22 гола в 7 матчах текущего года.

Читайте также Примера. Барселона — Гранада 3:3. Каталонцы беззащитны, как никогда
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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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La Scala (Milano)
12.02.2024 в 11:30
Алєнь, прокоментуй черговий рекорд барсотушки! Тільки не кажи, що Фрозіноне зіграв на 4 матчі менше)))
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Комментарии 1
La Scala (Milano)
12.02.2024 в 11:30
Алєнь, прокоментуй черговий рекорд барсотушки! Тільки не кажи, що Фрозіноне зіграв на 4 матчі менше)))
Ответить
0
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