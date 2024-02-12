Барселона пропустила больше всего голов в 2024 году среди клубов топ-5 лиг

В воскресенье "Барселона" поделила очки с "Гранадой" (3:3).

Каталонская команда пропустила больше всего голов в 2024 году среди клубов топ-5 лиг Европы. В 11 играх во всех турнирах в ворота каталонцев забили 23 мяча.

Итальянский "Фрозиноне" пропустил 22 гола в 7 матчах текущего года.