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Наставник Гранады: Восхищаюсь Хави и как футболистом, и как тренером

Испания

Похвала для тренера каталонцев от коллеги

Наставник Гранады: Восхищаюсь Хави и как футболистом, и как тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Гранады" Александер Медина поделился своим мнением по поводу наставника "Барселоны" Хави Эрнандеса.

"Иногда у меня было ощущение, что мы могли победить. Это было изменчиво. Я еду домой с неоднозначным ощущением. Но важно то, что это та "Гранада", с которой я хочу иметь возможность надеяться на спасение в чемпионате. Мы должны радоваться этому набранном балу, в других играх мы действовали хорошо, но не забили.

О чем мы говорили с Хави? О футболе. Я очень восхищался им как игроком, и также восхищаюсь им как тренером, потому что работа, которую он делает, очень ценна. Они собрали состав на основе своих финансовых возможностей, а Хави передает свой опыт молодым игрокам, он конкурентоспособен. Мы говорили о футболе, тактике, планировании и о том, что будет дальше. Это было продуктивно на личном уровне", - приводит слова Медины As.

Напомним, что матч между "Барселоной" и "Гранадой" в 24 туре Ла Лиги завершился со счетом 3:3. "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице с 51 очком. "Гранада" располагается в зоне вылета на 19-й строчке, имея в активе 13 баллов.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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