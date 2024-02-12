Наставник Гранады: Восхищаюсь Хави и как футболистом, и как тренером

Главный тренер "Гранады" Александер Медина поделился своим мнением по поводу наставника "Барселоны" Хави Эрнандеса.

"Иногда у меня было ощущение, что мы могли победить. Это было изменчиво. Я еду домой с неоднозначным ощущением. Но важно то, что это та "Гранада", с которой я хочу иметь возможность надеяться на спасение в чемпионате. Мы должны радоваться этому набранном балу, в других играх мы действовали хорошо, но не забили.

О чем мы говорили с Хави? О футболе. Я очень восхищался им как игроком, и также восхищаюсь им как тренером, потому что работа, которую он делает, очень ценна. Они собрали состав на основе своих финансовых возможностей, а Хави передает свой опыт молодым игрокам, он конкурентоспособен. Мы говорили о футболе, тактике, планировании и о том, что будет дальше. Это было продуктивно на личном уровне", - приводит слова Медины As.