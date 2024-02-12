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Левандовский забивает 10 и более голов в лиге 13 сезонов подряд

Испания

Форвард Барселоны отличился в матче против Гранады

Левандовский забивает 10 и более голов в лиге 13 сезонов подряд

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

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Роберт Левандовский забил 10-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Форвард "Барселоны" отличился на 63-й минуте матча против "Гранады" (3:3) после передачи Илкая Гюндогана.

Левандовский забивал 10 и более голов в чемпионате в каждом из 13 последних сезонов. В последний раз форварду не удалось преодолеть эту отметку в сезоне-2010/11, который поляк провел в составе дортмундской "Боруссии".

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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