Левандовский забивает 10 и более голов в лиге 13 сезонов подряд

Роберт Левандовский забил 10-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Форвард "Барселоны" отличился на 63-й минуте матча против "Гранады" (3:3) после передачи Илкая Гюндогана.

Левандовский забивал 10 и более голов в чемпионате в каждом из 13 последних сезонов. В последний раз форварду не удалось преодолеть эту отметку в сезоне-2010/11, который поляк провел в составе дортмундской "Боруссии".