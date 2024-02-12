  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Такефуса Кубо продлил контракт с Реал Сосьедадом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Такефуса Кубо продлил контракт с Реал Сосьедадом

Испания

Конец трансферным слухам относительно японца

Такефуса Кубо продлил контракт с Реал Сосьедадом

Football Espana

Новина українською

"Реал Сосьедад" и Такефуса Кубо достигли соглашения о продлении сотрудничества. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

Новый контракт 22-летнего японца с "Сосьедадом" будет действовать до конца сезона 2028-29.

"Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В текущем сезоне Такефуса провёл 25 матчей в составе "бело-синих", 6 раз поразил ворота соперника и отдал 4 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Ямаль - о 3:3 с Гранадой: Мы упустили еще одну возможность, но нужно продолжать работать
yellow-arrow
Гюндоган впервые в карьере отдал более 10 результативных передач за один сезон
yellow-arrow
Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) контракт Ла Лига Такефуса Кубо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sociedad
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости