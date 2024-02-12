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Такефуса Кубо продлил контракт с Реал Сосьедадом
Конец трансферным слухам относительно японца
Football Espana
"Реал Сосьедад" и Такефуса Кубо достигли соглашения о продлении сотрудничества. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.
Новый контракт 22-летнего японца с "Сосьедадом" будет действовать до конца сезона 2028-29.
"Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В текущем сезоне Такефуса провёл 25 матчей в составе "бело-синих", 6 раз поразил ворота соперника и отдал 4 результативных передачи.
????????#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/vp4yDdzZtA— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2024
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Источник:Sociedad
Опубликовал: Александр Бураков
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