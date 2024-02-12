Такефуса Кубо продлил контракт с Реал Сосьедадом

"Реал Сосьедад" и Такефуса Кубо достигли соглашения о продлении сотрудничества. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

Новый контракт 22-летнего японца с "Сосьедадом" будет действовать до конца сезона 2028-29.

"Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В текущем сезоне Такефуса провёл 25 матчей в составе "бело-синих", 6 раз поразил ворота соперника и отдал 4 результативных передачи.