Ямаль - о 3:3 с Гранадой: Мы упустили еще одну возможность, но нужно продолжать работать

Ламин Ямаль разочарован тем, что "Барселона" потеряла очки в матче с "Гранадой".

В 24-м туре Ла Лиги "Барселона" и "Гранада" сыграли вничью (3:3). В турнирной таблице каталонский клуб на 10 очков отстал от "Реала" и на 5 - от "Жироны".

"Мы упустили еще одну возможность, но нужно продолжать работать. Я уверен в тренере, но сейчас я больше думаю о ничьей и о двух потерянных очках, чем о своем выступлении. На протяжении всего сезона в Ла Лиге мы пропускаем очень быстрые голы и в итоге теряем очки.

Думаю, что матчи еще впереди, и мы должны продолжать бороться. Я очень благодарен за награду лучшему игроку матча, но все же мне грустно из-за потери очков", - сказал вингер "Барселоны".