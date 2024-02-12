Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ямаль - о 3:3 с Гранадой: Мы упустили еще одну возможность, но нужно продолжать работать
Ламин разочарован потерей очков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Ламин Ямаль разочарован тем, что "Барселона" потеряла очки в матче с "Гранадой".
В 24-м туре Ла Лиги "Барселона" и "Гранада" сыграли вничью (3:3). В турнирной таблице каталонский клуб на 10 очков отстал от "Реала" и на 5 - от "Жироны".
"Мы упустили еще одну возможность, но нужно продолжать работать. Я уверен в тренере, но сейчас я больше думаю о ничьей и о двух потерянных очках, чем о своем выступлении. На протяжении всего сезона в Ла Лиге мы пропускаем очень быстрые голы и в итоге теряем очки.
Думаю, что матчи еще впереди, и мы должны продолжать бороться. Я очень благодарен за награду лучшему игроку матча, но все же мне грустно из-за потери очков", - сказал вингер "Барселоны".
Популярное сейчас
- Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
- ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад - Forbes
- Известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
- Довел до слез. Лунин сделал подарок украинскому вратарю Реала U-17
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО