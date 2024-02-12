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Деку: Клопп сказал, что хочет отдохнуть. У нас проблемы с финансами - это отталкивает любого тренера

Испания
Обновлено

Португалец прокомментировал слухи, связанные с приходом Клоппа

Деку: Клопп сказал, что хочет отдохнуть. У нас проблемы с финансами - это отталкивает любого тренера

daily express

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку оценил возможность того, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп возглавит команду после ухода Хави этим летом.

"Клопп сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы на какое-то время. У нас нет денег на инвестиции, которые делают другие клубы-миллионеры, и это отталкивает любого тренера, который приходит сюда с желанием сразу же всё выиграть. К сожалению, мы не можем дать ему для этого средств. Не на данном этапе", — сказал Деку в интервью SOL.

Напомним, что после новостей об уходе Клоппа и Хави со своих должностей, оба клуба находятся в стадии активного поиска нового главного тренера на следующий сезон.

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Источник:
SOL
Опубликовал: Александр Бураков
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