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Официально: Бетис продлил контракт со своим защитником
32-летний аргентинец остается в своем клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский "Бетис" продлил договор со своим защитником Херманом Пеццелем.
Новое соглашение 32-летнего аргентинца с клубом рассчитано до 2026 года.
Херман присоединился к "Реал Бетису" в 2015 году и за это время сыграл 169 официальных матчей. А в этом сезоне Ла Лиги аргентинец провел 23 поединка, в которых отметился одним забитым голом.
???? OFICIAL | Germán Pezzella renueva su contrato con el Real Betis ????????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 12, 2024
¡Grandísima noticia, @Gpezze! ????????
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Источник:Real Betis
Опубликовал: Екатерина Власова
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