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Официально: Бетис продлил контракт со своим защитником

Испания

32-летний аргентинец остается в своем клубе

Официально: Бетис продлил контракт со своим защитником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский "Бетис" продлил договор со своим защитником Херманом Пеццелем.

Новое соглашение 32-летнего аргентинца с клубом рассчитано до 2026 года.

Херман присоединился к "Реал Бетису" в 2015 году и за это время сыграл 169 официальных матчей. А в этом сезоне Ла Лиги аргентинец провел 23 поединка, в которых отметился одним забитым голом.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Екатерина Власова
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