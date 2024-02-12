Официально: Бетис продлил контракт со своим защитником

Испанский "Бетис" продлил договор со своим защитником Херманом Пеццелем.

Новое соглашение 32-летнего аргентинца с клубом рассчитано до 2026 года.

Херман присоединился к "Реал Бетису" в 2015 году и за это время сыграл 169 официальных матчей. А в этом сезоне Ла Лиги аргентинец провел 23 поединка, в которых отметился одним забитым голом.