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Хавбек Жироны - про интерес со стороны Барселоны: Не думаю, что у них есть мой номер
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Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Жироны" Алейш Гарсия прокомментировал
"Я даже не думаю, что у них есть мой номер телефона. Когда ты играешь на хорошем уровне – конечно, многие клубы начинают за тобой следить, и появляются слухи. Посмотрим в конце сезона", - цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.
Контракт Гарсии с бело-красными действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 23 матча за "Жирону" в Ла Лиге, в которых он отличился 3 голами и 4 результативными передачами.
???????? Aleix Garcia on Barça interest: "I don't even think they have my phone number!".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024
"When you play at good level, many clubs are obviously attracted and the rumours start. We will see at the end of the season". pic.twitter.com/qA4GDlNTYQ
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