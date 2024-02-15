Хавбек Жироны - про интерес со стороны Барселоны: Не думаю, что у них есть мой номер

Опорный полузащитник "Жироны" Алейш Гарсия прокомментировал слухи о возможном переходе в "Барселону".

"Я даже не думаю, что у них есть мой номер телефона. Когда ты играешь на хорошем уровне – конечно, многие клубы начинают за тобой следить, и появляются слухи. Посмотрим в конце сезона", - цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

Контракт Гарсии с бело-красными действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 23 матча за "Жирону" в Ла Лиге, в которых он отличился 3 голами и 4 результативными передачами.