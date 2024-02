Хавбек Жироны - про интерес со стороны Барселоны: Не думаю, что у них есть мой номер

Опорный полузащитник "Жироны" Алейш Гарсия прокомментировал слухи о возможном переходе в "Барселону".

Контракт Гарсии с бело-красными действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 23 матча за "Жирону" в Ла Лиге, в которых он отличился 3 голами и 4 результативными передачами.

???????? Aleix Garcia on Barça interest: "I don't even think they have my phone number!".



"When you play at good level, many clubs are obviously attracted and the rumours start. We will see at the end of the season". pic.twitter.com/qA4GDlNTYQ