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Реал выиграл 29 из 35 матчей сезона - это лучший результат в истории клуба на этом отрезке
С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды
Daily Mail
"Реал" показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.
В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:0) "Реал" одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.
Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя - 28 из 35 выигранных матчей - "Реалу" удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.
С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды. Оба поражения случились в матчах против "Атлетико" - в Ла Лиге и Кубке Испании.
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