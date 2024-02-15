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Реал выиграл 29 из 35 матчей сезона - это лучший результат в истории клуба на этом отрезке

Испания

С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды

Реал выиграл 29 из 35 матчей сезона - это лучший результат в истории клуба на этом отрезке

Daily Mail

Новина українською

"Реал" показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.

В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:0) "Реал" одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.

Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя - 28 из 35 выигранных матчей - "Реалу" удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.

С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды. Оба поражения случились в матчах против "Атлетико" - в Ла Лиге и Кубке Испании.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
15.02.2024 в 15:33
Дуриан Кива-Кабаев, твой выполз с психушки со своей версией!!!!)))
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4
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Комментарии 3
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Romantíco777 (Alicante)
15.02.2024 в 15:33
Дуриан Кива-Кабаев, твой выполз с психушки со своей версией!!!!)))
Ответить
4
2
Algrab (Костопiль)
15.02.2024 в 15:38
Монреальський Олень зараз під галоперидолом та зафіксований в ліжку...
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4
2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.02.2024 в 16:28
Лікарі роблять все можливе ! І до закінчення матчу в лч великої пенальдони , постараються речотворну функцію його мозку привести в максимально нам зрозумілу норму . Тримаємо кулаки , нам його не вистачає, стрічка коментів занадто пуста .
 
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