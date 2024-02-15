Реал выиграл 29 из 35 матчей сезона - это лучший результат в истории клуба на этом отрезке

"Реал" показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.

В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:0) "Реал" одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.

Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя - 28 из 35 выигранных матчей - "Реалу" удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.

С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды. Оба поражения случились в матчах против "Атлетико" - в Ла Лиге и Кубке Испании.