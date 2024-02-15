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Барселона хочет подписать левого вингера и следит за Хвичей, Мартинелли и Митомой
Клуб хочет усилить линию атаки
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" хочет усилить линию атаки летом.
По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе считают необходимым подписание левого вингера, способного обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов, что позволит решить проблему дисбаланса в атаке.
Сообщается, что "блауграна" следит за Габриэлом Мартинелли и Хвичей Кварацхелией.
В случае, если у "Барселоны" не будет достаточно средств на летние трансферы, рассматривается возможность подписания Каору Митомы из "Брайтона". При этом возвращение Ансу Фати после аренды не является приоритетным.
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