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Барселона хочет подписать левого вингера и следит за Хвичей, Мартинелли и Митомой

Испания

Клуб хочет усилить линию атаки

Барселона хочет подписать левого вингера и следит за Хвичей, Мартинелли и Митомой

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Барселона" хочет усилить линию атаки летом.

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе считают необходимым подписание левого вингера, способного обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов, что позволит решить проблему дисбаланса в атаке.

Сообщается, что "блауграна" следит за Габриэлом Мартинелли и Хвичей Кварацхелией.

В случае, если у "Барселоны" не будет достаточно средств на летние трансферы, рассматривается возможность подписания Каору Митомы из "Брайтона". При этом возвращение Ансу Фати после аренды не является приоритетным.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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