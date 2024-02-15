Барселона хочет подписать левого вингера и следит за Хвичей, Мартинелли и Митомой

"Барселона" хочет усилить линию атаки летом.

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе считают необходимым подписание левого вингера, способного обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов, что позволит решить проблему дисбаланса в атаке.

Сообщается, что "блауграна" следит за Габриэлом Мартинелли и Хвичей Кварацхелией.

В случае, если у "Барселоны" не будет достаточно средств на летние трансферы, рассматривается возможность подписания Каору Митомы из "Брайтона". При этом возвращение Ансу Фати после аренды не является приоритетным.