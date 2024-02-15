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Хавбек Реала готов к матчу против Райо Вальекано: травма оказалась не серьезной

Испания
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Хорошие новости для команды

Хавбек Реала готов к матчу против Райо Вальекано: травма оказалась не серьезной

Фото - ФК Реал / автор невідомий

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Полузащитник мадридского "Реала" Брахим Диас сможет сыграть в следующем матче команды против "Райо Вальекано".

Сегодня, 15 февраля, игрок прошел медицинское обследование. Повреждение, которое Диас получил в матче 1/8 финала ЛЧ, оказалось не серьезным.

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Ожидается, что Брахим будет играть в матче "Реал Мадрид" - "Райо Вальекано", который состоится 18 февраля. Начало - в 15:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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