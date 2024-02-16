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Известны предварительные условия контракта между Килианом Мбаппе и Реалом

Испания
Обновлено

Зарплата у Килиана не будет выше, чем у Винисиуса и Беллингема

Известны предварительные условия контракта между Килианом Мбаппе и Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Названы предварительные условия контракта между Килианом Мбаппе и "Реалом".

Как сообщил Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV, в мадридском клубе нападающий будет зарабатывать не больше, чем Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Срок контракта Мбаппе составит 5-6 лет, а подписной бонус не превысит 50 миллионов евро.

Как стало известно вчера, Килиан сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что покинет клуб летом на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за "ПСЖ".

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
elchiringuitotv
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
16.02.2024 в 10:06
Как болельщик Реала, я тем не менее, очень надеюсь, что Килиана там не будет. Ибо вреда от него будет больше, чем пользы. Между нами говоря, хватает и Винисиуса, и в плане игры, и в плане кофликтности.
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Комментарии 1
metall5291 (Kharkiv)
16.02.2024 в 10:06
Как болельщик Реала, я тем не менее, очень надеюсь, что Килиана там не будет. Ибо вреда от него будет больше, чем пользы. Между нами говоря, хватает и Винисиуса, и в плане игры, и в плане кофликтности.
Ответить
0
1

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