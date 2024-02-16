Известны предварительные условия контракта между Килианом Мбаппе и Реалом

Названы предварительные условия контракта между Килианом Мбаппе и "Реалом".

Как сообщил Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV, в мадридском клубе нападающий будет зарабатывать не больше, чем Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Срок контракта Мбаппе составит 5-6 лет, а подписной бонус не превысит 50 миллионов евро.

Как стало известно вчера, Килиан сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что покинет клуб летом на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за "ПСЖ".