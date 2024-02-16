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Известны предварительные условия контракта между Килианом Мбаппе и Реалом
Зарплата у Килиана не будет выше, чем у Винисиуса и Беллингема
Getty Images / Global Images Ukraine
Названы предварительные условия контракта между Килианом Мбаппе и "Реалом".
Как сообщил Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV, в мадридском клубе нападающий будет зарабатывать не больше, чем Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.
Срок контракта Мбаппе составит 5-6 лет, а подписной бонус не превысит 50 миллионов евро.
Как стало известно вчера, Килиан сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что покинет клуб летом на правах свободного агента.
В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за "ПСЖ".
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