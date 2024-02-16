Барселона не намерена продавать Гави, несмотря на интерес со стороны ПСЖ

"Барселона" не рассматривает вопрос о потенциальном уходе полузащитника команды Гави.

Как сообщает Marca, в офисе каталонского клуба на данный момент не придают значения поступившей информацией об интересе к игроку со стороны "Пари Сен-Жермен". Тем более, что на прямой запрос парижане не оформляли.

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По данным источника, Гави является одним из немногих неприкасаемых игроков в составе "сине-гранатовых". По этой причине с ним был продлён контракт до июня 2026 года. Сумма отступных - один миллиард евро.

Гави - воспитанник "Барселоны". В конце осени 19-летний хавбек получил травму крестообразных связок колена в расположении сборной Испании, из-за чего выбыл до конца нынешнего сезона, и скорее всего пропустит Евро-2024.