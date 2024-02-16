Виктор Фонт: Уход Месси - одна из самых больших ошибок в истории Барселоны

Экс-кандидат в президенты "Барсы" считает уход Лео Месси ошибкой.

"Это большая ошибка нынешнего президента и одна из самых больших ошибок в истории клуба. Лео был очень важен на этой переходной стадии. Было очевидно, что нам не хватало талантливых игроков. С экономической точки зрения решили применить шоковую терапию.

Надеюсь, однажды Лео вернется в "Барселону", как и Пике с Пуйолем", - сказал Виктор Фонт в интервью RAC1.