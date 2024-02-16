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Виктор Фонт: Уход Месси - одна из самых больших ошибок в истории Барселоны

Испания

Месси покинул клуб летом 2021 года на правах свободного агента

Виктор Фонт: Уход Месси - одна из самых больших ошибок в истории Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-кандидат в президенты "Барсы" считает уход Лео Месси ошибкой.

"Это большая ошибка нынешнего президента и одна из самых больших ошибок в истории клуба. Лео был очень важен на этой переходной стадии. Было очевидно, что нам не хватало талантливых игроков. С экономической точки зрения решили применить шоковую терапию.

Надеюсь, однажды Лео вернется в "Барселону", как и Пике с Пуйолем", - сказал Виктор Фонт в интервью RAC1.

Месси покинул каталонский клуб летом 2021 года на правах свободного агента и присоединился к "ПСЖ". У "Барселоны" не нашлось финансовых возможностей, чтобы зарегистрировать нападающего.

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.02.2024 в 15:51
ТАК Мессі був основною зіркою найкращої команди початку ХХІ століття! Проте не можна все валити на Лапорту... Бо нові боси рятувалися від наслідків діяльності попередників! Які не тільки нахапались кредитів, а і намагались сховатися за кращого гравця початку третього тисячоліття! А титули виграють КОМАНДИ, а не окремі зірки! Тому настанови "Підіграйте Лео!" могли привести лише до окремих перемог!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
16.02.2024 в 15:51
ТАК Мессі був основною зіркою найкращої команди початку ХХІ століття! Проте не можна все валити на Лапорту... Бо нові боси рятувалися від наслідків діяльності попередників! Які не тільки нахапались кредитів, а і намагались сховатися за кращого гравця початку третього тисячоліття! А титули виграють КОМАНДИ, а не окремі зірки! Тому настанови "Підіграйте Лео!" могли привести лише до окремих перемог!
Ответить
0
4

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