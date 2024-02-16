Сельта — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" после нервных 3:3 против аутсайдера "Гранады" едет в гости к "Сельте", где ей точно не будет проще.

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Команда Рафы Бенитеса проиграла 3 из 4 последних матчей, но в том и загвоздка. "Кельтам" грозит вылет, и пусть у них мало что выходит, самоотдача у команды всегда на высоте.

А что "Барса"? У нее аж 33 пропущенных гола в 24 турах, что обещает нам не легкую победу фаворита, но перестрелку, в которой шансы получат и те, и другие.

Кто по итогу победит, гранд или андердог, — увидим в субботу , 17 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 19:30 по Киеву.

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