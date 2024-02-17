Сельта - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона” перед возобновлением Лиги чемпионов едет в гости к “Сельте”, которая ведет отчаянную борьбу за выживание. Этот матч будет жестким и, вероятно, результативным, ведь нормальной защиты у обеих команд не видно.

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Ла Лига, 25-й тур

17 февраля 2024. Виго, "Балаидос"

"Сельта" 19:30 "Барселона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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