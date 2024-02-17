Несмотря на переход Мбаппе, Реал не отказывается от намерения подписать Холанда

Стареющий маразматик фло путэн понимает, что по закону жанра, по той драматургии, которая тянется десятки лет между великой Барселоной и позорным реалом, в случае перехода Мбаппе в реал, ответным ходом будет переход в великую Барселону Холланда. И вот, главный коррупционер европейского футбола решил сыграть на опережение. Ещё не проглотил и не пережевал пищу в виде Мбаппе, но уже суёт в свой ненасытный чёрный рот, норвежца. Ну, во-первых, уже сейчас за фло путэном тянется шлейф преступлений по поводу неуплаты налогов за трнсферы игроков. Эти преступления пока не высвечиваются и не замечаются только потому, что, как я говорил ранее, у фло путэна крыша в виде Королевской семьи Испании и в лице подруги - Марты Силвы, генпрокурорши Испании. В случае покупки Мбаппе, даже если француз достанется реалу бесплатно, нужно будет полностью отчитаться за мегабонусы, которые дряхлеющий коррупционер выложит родителям и многочисленным родственникам Мбаппе. Ну, а вслучае покупки Холланда, это будет скандал на всю Испанию. И может, всю Европу. Потому что, фло путэн банкрот и у него ограничены финансовые возможности. Безусловно, в белую он показывает плюсы в бухгалтерии, но сам факт того, что он третий год не может достроить тренировочную базу великой Барселоны, стадион "Сантьяго Бернабеу", говорит красноречиво - у него нет денег! И да... Всякие болвантики - кивы и прочие смешные Алени из псих больницы... Ваш выход... Набросайте сюда смешных высеров... Посмеёмся вместе...