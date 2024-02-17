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Несмотря на переход Мбаппе, Реал не отказывается от намерения подписать Холанда

Испания
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Несмотря на переход Мбаппе, Реал не отказывается от намерения подписать Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" не отказывается от идеи подписать Эрлинга Холанда, сообщает Cadena Ser.

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По информации источника, руководство мадридского "Реала" после подписания Килиана Мбаппе, в следующем году планирует подписать Эрлинга Холанда. Отмечается, что ранее главный тренер "Манчестер Сити" комментировал слухи об уходе Холанда в "Реал", тогда испанский специалист высказался, что 23-летний норвежец счастлив в "Манчестер Сити".

Напомним, в этом сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 голом и отдал 6 результативными передачами. Контракт норвежца рассчитан до 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.02.2024 в 11:42
Стареющий маразматик фло путэн понимает, что по закону жанра, по той драматургии, которая тянется десятки лет между великой Барселоной и позорным реалом, в случае перехода Мбаппе в реал, ответным ходом будет переход в великую Барселону Холланда. И вот, главный коррупционер европейского футбола решил сыграть на опережение. Ещё не проглотил и не пережевал пищу в виде Мбаппе, но уже суёт в свой ненасытный чёрный рот, норвежца. Ну, во-первых, уже сейчас за фло путэном тянется шлейф преступлений по поводу неуплаты налогов за трнсферы игроков. Эти преступления пока не высвечиваются и не замечаются только потому, что, как я говорил ранее, у фло путэна крыша в виде Королевской семьи Испании и в лице подруги - Марты Силвы, генпрокурорши Испании. В случае покупки Мбаппе, даже если француз достанется реалу бесплатно, нужно будет полностью отчитаться за мегабонусы, которые дряхлеющий коррупционер выложит родителям и многочисленным родственникам Мбаппе. Ну, а вслучае покупки Холланда, это будет скандал на всю Испанию. И может, всю Европу. Потому что, фло путэн банкрот и у него ограничены финансовые возможности. Безусловно, в белую он показывает плюсы в бухгалтерии, но сам факт того, что он третий год не может достроить тренировочную базу великой Барселоны, стадион "Сантьяго Бернабеу", говорит красноречиво - у него нет денег! И да... Всякие болвантики - кивы и прочие смешные Алени из псих больницы... Ваш выход... Набросайте сюда смешных высеров... Посмеёмся вместе...
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.02.2024 в 11:42
Стареющий маразматик фло путэн понимает, что по закону жанра, по той драматургии, которая тянется десятки лет между великой Барселоной и позорным реалом, в случае перехода Мбаппе в реал, ответным ходом будет переход в великую Барселону Холланда. И вот, главный коррупционер европейского футбола решил сыграть на опережение. Ещё не проглотил и не пережевал пищу в виде Мбаппе, но уже суёт в свой ненасытный чёрный рот, норвежца. Ну, во-первых, уже сейчас за фло путэном тянется шлейф преступлений по поводу неуплаты налогов за трнсферы игроков. Эти преступления пока не высвечиваются и не замечаются только потому, что, как я говорил ранее, у фло путэна крыша в виде Королевской семьи Испании и в лице подруги - Марты Силвы, генпрокурорши Испании. В случае покупки Мбаппе, даже если француз достанется реалу бесплатно, нужно будет полностью отчитаться за мегабонусы, которые дряхлеющий коррупционер выложит родителям и многочисленным родственникам Мбаппе. Ну, а вслучае покупки Холланда, это будет скандал на всю Испанию. И может, всю Европу. Потому что, фло путэн банкрот и у него ограничены финансовые возможности. Безусловно, в белую он показывает плюсы в бухгалтерии, но сам факт того, что он третий год не может достроить тренировочную базу великой Барселоны, стадион "Сантьяго Бернабеу", говорит красноречиво - у него нет денег! И да... Всякие болвантики - кивы и прочие смешные Алени из псих больницы... Ваш выход... Набросайте сюда смешных высеров... Посмеёмся вместе...
Ответить
0
5
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 13:31
Оленю, ти банкрот! Перес тобі буде снитися все твоє життя...
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3
1
Психіатр Dariana (Montreal )
17.02.2024 в 13:39
Вернись в палату. Ти забув пройти ранковий прийом таблеток
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