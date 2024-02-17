Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несмотря на переход Мбаппе, Реал не отказывается от намерения подписать Холанда
Хотят создать новый галактикос
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" не отказывается от идеи подписать Эрлинга Холанда, сообщает Cadena Ser.
По информации источника, руководство мадридского "Реала" после подписания Килиана Мбаппе, в следующем году планирует подписать Эрлинга Холанда. Отмечается, что ранее главный тренер "Манчестер Сити" комментировал слухи об уходе Холанда в "Реал", тогда испанский специалист высказался, что 23-летний норвежец счастлив в "Манчестер Сити".
Напомним, в этом сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 голом и отдал 6 результативными передачами. Контракт норвежца рассчитан до 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
- Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
- Командир Третьей штурмовой Белецкий подтвердил выход бригады из Авдеевки
- Барселона сократила список кандидатов на должность нового тренера до трех человек
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
Комментарии 3