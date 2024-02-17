Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона отказалась от кандидатуры Нагельсмана. Известные подробности
Причина в сборной Германии
Фото: twitter.com/J__Nagelsmann
В "Барселоне" приняли решение отказаться от кандидатуры Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, "Барселона" рассматривала множество вариантов, кто может занять пост главного тренера "сине-гранатовых" после ухода Хави Эрнандеса. Один из вариантов был тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Но тот факт, что чемпионат Европы 2024, завершится только в середине июля, Нагельсманн не сможет сосредоточиться на предсезонной подготовке "Барселоны", это один из факторов, который не устраивает каталонскую команду.
Напомним, "Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании, набрав 51 очко. Сегодня "Барса" встретится с "Сельтой" в 19:30.
Популярное сейчас
- Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
- Мбаппе подписал контракт с Реалом – журналист Marca
- Командир Третьей штурмовой Белецкий подтвердил выход бригады из Авдеевки
- Marca: Дебаты окончены - Лунин выиграл конкуренцию у Кепы и будет играть до возвращения Куртуа
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО