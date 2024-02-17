Барселона отказалась от кандидатуры Нагельсмана. Известные подробности

В "Барселоне" приняли решение отказаться от кандидатуры Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, "Барселона" рассматривала множество вариантов, кто может занять пост главного тренера "сине-гранатовых" после ухода Хави Эрнандеса. Один из вариантов был тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Но тот факт, что чемпионат Европы 2024, завершится только в середине июля, Нагельсманн не сможет сосредоточиться на предсезонной подготовке "Барселоны", это один из факторов, который не устраивает каталонскую команду.

Напомним, "Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании, набрав 51 очко. Сегодня "Барса" встретится с "Сельтой" в 19:30.