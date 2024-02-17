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Реал для подписания Мбаппе возьмет кредитов на 265 млн - СМИ
Дорогое удоовольствие
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" потратит на Килиана Мбаппе примерно 500 миллионов евро, сообщает AS.
Как говорится в издании, расходы мадридского "Реала" на 25-летнего француза составят примерно 500 миллионов евро. Издание добавляет, что для возможности выплачивать такую сумму клуб возьмет 128 миллионов евро из собственных средств и кредиты на сумму 265 млн евро. Отмечается, что "Реал Мадриду" удалось сократить фонд заработной платы на 78 миллионов евро. Также, согласно официальным данным, после завершения строительства стадиона клуб заработает 317 миллионов.
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Напомним, Килиан Мбаппе уведомил "Реал Мадрид" о том, что покинет "ПСЖ" летом как свободным агентом.
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