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Райо Вальекано — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Райо Вальекано" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Райо Вальекано — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

UA-Футбол
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"Реал" после минимальной победы имени Лунина над "РБ Лейпциг" едет в гости к "Райо Вальекано", который уже останавливал "Сливочных" в этом сезоне.

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Кто забыл, в первом круге "Молнии" выстроились в три шеренги перед своими воротами и не позволили "Реалу" в них забить — 0:0.

Как будет в этот раз? Вероятно, "Райо" попробует провернуть тот же фокус, вот только форма у него с ноября сильно обвалилась. В последних 6 матчах у "Молний" 5 поражений и ничья, что заставило боссов сменить тренера. И новый коуч — Иньиго Перес — вообще без опыта самостоятельной работы.

Удастся ли дебютанту чем-нибудь удивить лидера Ла Лиги — узнаем в воскресенье, 18 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 15:00 по Киеву.

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