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Барса хочет пригласить Де Дзерби, если не придется платить Брайтону отступные

Испания

Боссы считают, что итальянец "соответствует ДНК клуба"

Барса хочет пригласить Де Дзерби, если не придется платить Брайтону отступные

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" определилась с преемником Хави.

По информации As, кандидатура Роберто Де Дзерби одобрена президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

В среду португалец провел трехчасовую встречу с агентами тренера. Хотя главной темой разговора было продление контракта с Рональдом Араухо, стороны обсудили и возможное назначение Де Дзерби.

Главным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных по контракту Де Дзерби с "Брайтоном" - 10 миллионов евро. Представители итальянца попросили "Барселону" проявить терпение - они попытаются достичь соглашения с английским клубом.

Руководители "блауграны" склоняются к кандидатуре Де Дзерби на должность главного тренера, если отступные платить не придется. В спортивном руководстве "Барсы" считают, что 44-летний специалист соответствует ДНК каталонского клуба. Контракт Роберто с "Брайтоном" действует до 2026 года.

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Источник:
https://as.com/futbol/de-zerbi-es-el-elegido-n/
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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