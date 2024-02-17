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Барса хочет пригласить Де Дзерби, если не придется платить Брайтону отступные
Боссы считают, что итальянец "соответствует ДНК клуба"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" определилась с преемником Хави.
По информации As, кандидатура Роберто Де Дзерби одобрена президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.
В среду португалец провел трехчасовую встречу с агентами тренера. Хотя главной темой разговора было продление контракта с Рональдом Араухо, стороны обсудили и возможное назначение Де Дзерби.
Главным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных по контракту Де Дзерби с "Брайтоном" - 10 миллионов евро. Представители итальянца попросили "Барселону" проявить терпение - они попытаются достичь соглашения с английским клубом.
Руководители "блауграны" склоняются к кандидатуре Де Дзерби на должность главного тренера, если отступные платить не придется. В спортивном руководстве "Барсы" считают, что 44-летний специалист соответствует ДНК каталонского клуба. Контракт Роберто с "Брайтоном" действует до 2026 года.
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