Барса хочет пригласить Де Дзерби, если не придется платить Брайтону отступные

"Барселона" определилась с преемником Хави.

По информации As, кандидатура Роберто Де Дзерби одобрена президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

В среду португалец провел трехчасовую встречу с агентами тренера. Хотя главной темой разговора было продление контракта с Рональдом Араухо, стороны обсудили и возможное назначение Де Дзерби.

Главным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных по контракту Де Дзерби с "Брайтоном" - 10 миллионов евро. Представители итальянца попросили "Барселону" проявить терпение - они попытаются достичь соглашения с английским клубом.

Руководители "блауграны" склоняются к кандидатуре Де Дзерби на должность главного тренера, если отступные платить не придется. В спортивном руководстве "Барсы" считают, что 44-летний специалист соответствует ДНК каталонского клуба. Контракт Роберто с "Брайтоном" действует до 2026 года.