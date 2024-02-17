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В Реал из ПСЖ может перейти спортивный советник Луиш Кампуш

Испания

Он работал в Мадриде при Моуринью

В Реал из ПСЖ может перейти спортивный советник Луиш Кампуш

Новина українською

Перейти из "ПСЖ" в "Реал" может не только Килиан Мбаппе.

По данным Foot Mercato, в мадридском клубе обсуждается возможность приглашения Луиша Кампуша, который сейчас занимает в парижской команде должность советника по спортивным вопросам.

Отмечается, что два года назад "Реал" уже думал о возвращении менеджера, который работал в клубе при Жозе Моуринью. Теперь его кандидатура снова стала предметом внутренних дискуссий.

Такой переход называется "вполне реальным", хотя пока конкретных шагов в этом направлении стороны не делали. Кампуш сотрудничает с "ПСЖ" с лета 2022 года.

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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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