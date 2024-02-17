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Роман Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч против Севильи
Украинец выйдет в основе
Getty Images / Global Images Ukraine
Стал известен стартовый состав "Валенсии" на матч 25-го тура Ла Лиги против "Севильи". Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет на поле с первых минут.
Матч пройдет на домашнем стадионе летучих мышей - "Месталье", начало поединка в 22.00. "Валенсия" располагается на 9-м месте в турнирной таблице, "Севилья" идет 15-й, разрыв между командами - 14 очков.
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У Яремчука на данный момент 2 забитых гола в 16 матчах Ла Лиги.
⚽ XI INICIAL ???? @SevillaFC#ValenciaSevillaFC ????⚪????#ADNVCF pic.twitter.com/7NGpD4hs8R— Valencia CF (@valenciacf) February 17, 2024
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