Роман Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч против Севильи

Стал известен стартовый состав "Валенсии" на матч 25-го тура Ла Лиги против "Севильи". Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет на поле с первых минут.

Матч пройдет на домашнем стадионе летучих мышей - "Месталье", начало поединка в 22.00. "Валенсия" располагается на 9-м месте в турнирной таблице, "Севилья" идет 15-й, разрыв между командами - 14 очков.

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У Яремчука на данный момент 2 забитых гола в 16 матчах Ла Лиги.