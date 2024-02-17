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Роман Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч против Севильи

Испания
Обновлено

Украинец выйдет в основе

Роман Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч против Севильи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стал известен стартовый состав "Валенсии" на матч 25-го тура Ла Лиги против "Севильи". Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет на поле с первых минут.

Матч пройдет на домашнем стадионе летучих мышей - "Месталье", начало поединка в 22.00. "Валенсия" располагается на 9-м месте в турнирной таблице, "Севилья" идет 15-й, разрыв между командами - 14 очков.

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У Яремчука на данный момент 2 забитых гола в 16 матчах Ла Лиги.

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Источник:
valenciacf
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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