Примера. Сельта — Барселона 1:2. Победу принесли ВАР и Левандовский

“Барселона” и “Сельта” выдали равный поединок, но у каталонцев оказалось лучше с концентрацией - отсюда и результат.

В первом тайме моментов было совсем мало. "Кельты" выстрелили слабеньким ударом Ларсена; каталонцы ответили попыткой Ямаля в руки Гуаите.

Остальное время на поле "феерил" Витор Роке, который запорол сразу три опасных атаки каталонцев, просто ужасно работая с мячом. Ощущение было, что привезли его не из Бразилии, а откуда-то из Индии.

1 - #Barcelona ???????? have just won one of their last eight visits to #CeltaDeVigo ????⚪️ in @LaLigaEn (D3 L4) -conceding at least two goals in seven of them- after winning four of the previous five away duels against the Galicians in the competition (D1). Fragility. pic.twitter.com/v3yYoXTz0D — OptaJose (@OptaJose) February 17, 2024

Как надо отклеиваться от защиты и пробивать молодому под конец тайма показал Левандовский — и так "Барса" открыла счет с первого же момента в игре.

Но что было дальше? Араухо в перерыве пошел отдыхать, его берегут на "Наполи", и Аспас моментально сравнял счет. Кунде пытался заблокировал его удар со средней, но по факту лишь помог голу, дезориентировав тер Штегена.

Счет 1:1 игру снова словно заморозил. С одной стороны, команды поочередно пытались что-то создать; с другой — а моменты где? Были только неплохие подходы, потенциально опасные ситуации, но вратари все последние 40 минут оставались без работы.

10 - @RCCeltaEN striker ????⚪️, Iago @aspas10 ????????, is the first player to score 10 goals against Marc-André ter Stegen in @LaLigaEn, twice as much as the second player on this list (5 by Maxi Gómez). Insatiable. pic.twitter.com/i3BKGtPxP2 — OptaJose (@OptaJose) February 17, 2024

По итогу развязки пришлось ждать аж до 93-й минуты. И какой развязки! Банальный навес завершился тем, что Нуньес вместо мяча пнул Ямаля, судьи назначили пенальти, а Левандовский с первой попытки не пробил Гуаиту! Повезло, что вратарь рано выскочил из ворот, и ВАР позволил поляку вердит перебить.

В таблице каталонцы с такой игрой только за счет старых запасов еще третьи с 54 очками. У "Сельты" - 20 баллов, 17-я строчка и 3 балла отрыва от зоны вылета.

25-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 1:2

Голы: Аспас, 47 — Левандовский, 45, 90+6 (с пенальти)

"Сельта": Гуаита — Мингеса (Васкес, 85), Старфельт, Домингес (Нуньес, 46), Ристич (Ману Санчес, 59) — Альенде (Сведберг, 77), Тапиа, Бельтран, де ла Торре — Аспас, Странд Ларсен (Дувикас, 85)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо (Иньиго Мартинес, 46), Кубарси, Канселу — де Йонг, Кристенсен (Гюндоган, 58), Педри (Фермин Лопес, 75) — Ямаль (Ромеу, 90+8), Левандовский, Роке (Рафинья, 58)

Предупреждения: Альенде, 15 — Кристенсен, 38, де Йонг, 90+3, тер Штеген, 90+4, Иньиго Мартинес, 90+10