Примера. Сельта — Барселона 1:2. Победу принесли ВАР и Левандовский

“Барселона” и “Сельта” выдали равный поединок, но у каталонцев оказалось лучше с концентрацией - отсюда и результат.

В первом тайме моментов было совсем мало. "Кельты" выстрелили слабеньким ударом Ларсена; каталонцы ответили попыткой Ямаля в руки Гуаите.

Остальное время на поле "феерил" Витор Роке, который запорол сразу три опасных атаки каталонцев, просто ужасно работая с мячом. Ощущение было, что привезли его не из Бразилии, а откуда-то из Индии.

1 - #Barcelona have just won one of their last eight visits to #CeltaDeVigo in LaLiga (D3 L4) -conceding at least two goals in seven of them- after winning four of the previous five away duels against the Galicians in the competition (D1). Fragility.