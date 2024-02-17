  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Сельта — Барселона 1:2. Победу принесли ВАР и Левандовский
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Сельта — Барселона 1:2. Победу принесли ВАР и Левандовский

Испания
Обновлено

Дожали на последних секундах

Примера. Сельта — Барселона 1:2. Победу принесли ВАР и Левандовский

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

“Барселона” и “Сельта” выдали равный поединок, но у каталонцев оказалось лучше с концентрацией - отсюда и результат.

В первом тайме моментов было совсем мало. "Кельты" выстрелили слабеньким ударом Ларсена; каталонцы ответили попыткой Ямаля в руки Гуаите.

Остальное время на поле "феерил" Витор Роке, который запорол сразу три опасных атаки каталонцев, просто ужасно работая с мячом. Ощущение было, что привезли его не из Бразилии, а откуда-то из Индии.

Как надо отклеиваться от защиты и пробивать молодому под конец тайма показал Левандовский — и так "Барса" открыла счет с первого же момента в игре.

Но что было дальше? Араухо в перерыве пошел отдыхать, его берегут на "Наполи", и Аспас моментально сравнял счет. Кунде пытался заблокировал его удар со средней, но по факту лишь помог голу, дезориентировав тер Штегена.

Счет 1:1 игру снова словно заморозил. С одной стороны, команды поочередно пытались что-то создать; с другой — а моменты где? Были только неплохие подходы, потенциально опасные ситуации, но вратари все последние 40 минут оставались без работы.

По итогу развязки пришлось ждать аж до 93-й минуты. И какой развязки! Банальный навес завершился тем, что Нуньес вместо мяча пнул Ямаля, судьи назначили пенальти, а Левандовский с первой попытки не пробил Гуаиту! Повезло, что вратарь рано выскочил из ворот, и ВАР позволил поляку вердит перебить.

В таблице каталонцы с такой игрой только за счет старых запасов еще третьи с 54 очками. У "Сельты" - 20 баллов, 17-я строчка и 3 балла отрыва от зоны вылета.

25-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 1:2

Голы: Аспас, 47 — Левандовский, 45, 90+6 (с пенальти)

"Сельта": Гуаита — Мингеса (Васкес, 85), Старфельт, Домингес (Нуньес, 46), Ристич (Ману Санчес, 59) — Альенде (Сведберг, 77), Тапиа, Бельтран, де ла Торре — Аспас, Странд Ларсен (Дувикас, 85)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо (Иньиго Мартинес, 46), Кубарси, Канселу — де Йонг, Кристенсен (Гюндоган, 58), Педри (Фермин Лопес, 75) — Ямаль (Ромеу, 90+8), Левандовский, Роке (Рафинья, 58)

Предупреждения: Альенде, 15 — Кристенсен, 38, де Йонг, 90+3, тер Штеген, 90+4, Иньиго Мартинес, 90+10

По теме
yellow-arrow
Райо Вальекано — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2024
yellow-arrow
Яремчук активен, но неэффективен. Валенсия — Севилья 0:0. Видео главных моментов матча
yellow-arrow
Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего
Барселона Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
18.02.2024 в 00:18
Шлемазлы каталонские полное гавнище
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 38
oda1979 (Запорожье)
18.02.2024 в 00:18
Шлемазлы каталонские полное гавнище
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
17.02.2024 в 23:20
2+2=4 КаКли вперед
Ответить
0
6
Dr. House (Поділля)
17.02.2024 в 23:39
Альцгеймер їпанувся вже зовсім. Напевно його корова переїпала
Ответить
2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.02.2024 в 23:07
левандовский, ты дрянь... маленькая дрянь!
Ответить
0
3
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2024 в 22:39
"Барсе нужно выиграть матч у Реала",- так у нашего "поциента". Уже смешно. Особенно в Мадриде. Там же в Мадриде, они будут играть с Атлетико Мадрид. Наконец в Бильбао, в гостях против Атлетика. Во всех этих матчах барсукам будет что-то нужно. Да кто ж им даст.
Ответить
3
1
Dr. House (Поділля)
17.02.2024 в 22:54
Як хто. Не потрібно списувати пронегрейровських суддів
Ответить
2
1
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2024 в 23:05
в цих матчах навіть вони не допоможуть.
 
2
1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
17.02.2024 в 22:29
Фу блъ , позорище!!Пенальти - был, перебивание - было, но не было второго перебивания почему-то!! Когда Лёва перебивал пенальти, то до его удара игрок вяликой Барлесоны забежал в штрафную площать - это ПЕРЕБИВАНИЕ ПЕНАЛЬТИ! Почему так??- всё очень просто, Перес фсьо купил и тянет Барселону что бы Реал не деградировал на ее фоне!
Ответить
3
2
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2024 в 22:44
Вот и я об этом. Фло видит свои интересы, чтобы барселонская корова не издохла раньше времени. Чтобы дожила до конца сезона. Интрига нужна, какая - никакая, на конец этого сезона. А на следующий надо будет устраивать интригу с другими, ибо барсуки - "фсё".
Ответить
2
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.02.2024 в 22:16
Слишком рано уверовал фло путэн в свою окончательную победу в чемпионате. Поставил на этот матч абсолютно нормального арбитра. А будь мансана или мануэра, в случае со справедливым пенальти, скорей всего кто-то из этих двух негодяев придумал бы фол со стороны игрока Барселоны. И уж точно, не позволил бы перебить пенальти, когда вратарь нарушил правила. А так, с плохой игрой, с 16-ти и 17-ти-летними пацанами, но при нормальном, всевидящем судействе, Барса берет свои законные победы. Это вам не позорный реал, где бегают 100-миллионные трансферы, но для победы им нужна ещё помощь арбитров. Как всегда, насмешили в анонсе глупые фанаты позорного реала... Метушились в поисках меткого прогноза, но, как всегда, мимо кассы на 100 км. И да... Напоминаю глупым фанатам позорного реала. На сегодня арбитры отобрали у Барселоны 10 пунктов в турнирной таблице, а позорному реалу добавили 9. Но и даже в такой ситуации, при нынешней искаженной судейством турнирной таблице, Золотая Акция этого чемпионата в руках великой Барселоны. Разница между Жироной и реалом 5 очков. Барсе нужно выиграть матч у реала и отдать игру Жироне. И ситуация переворачивается в плюс 6 для Жироны и минус 6 для позорного реала. Хоть я и противник нечестных методов в спорте, но если хотя бы один раз применить этот метод против реала, это можно. Ведь против своих соперников реал регулярно применяет нечестные спортивные методы.
Ответить
0
6
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:17
Оленю, тебе вже відв'язали.....
Ответить
2
2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:19
гарна тваринка...тільки трішки хворенька...
Ответить
3
2
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
17.02.2024 в 22:32
 
2
1
Dr. House (Поділля)
17.02.2024 в 22:22
Ну що, пітарок їпанутий, швидко виліз після проплаченої "перемоги" барсолайна? А де ж ти, ШизоАлєнь був після Гранади? А , в судомах бився і керлінг дивився, так ?. Вже давали таблицю, хто скільки тому дав. І барсотушка вже мала б бути на 4 місці після ВМ і з відривом в 16 очок від Королівського Клубу . А ти, дебілоїд, попроси, щоб санітари тебе знову зв'язали добровільно, бо ве одно виіпуть, як би ти , йопнуте, не волало
Ответить
1
2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:25
Монреальський Оленю , нагадую: 8-2....
 
3
1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
17.02.2024 в 22:31
Дарик, ну ты и долбо*б!!
Ответить
2
2
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2024 в 22:48
Дарик, твоя спец-таблица - она действительно только твоя. Как и твоя спец-палата. Как и твой спец-диспансер. Как и твоя спец - рубашка. Это всё твоё, ни с кем не делись, никому не отдавай.
Ответить
3
1
Психіатр Dariana (Montreal )
17.02.2024 в 22:58
Та шо ж такое... Я ж тебе пів години тому прив'язав, після вечірнього припадав. Знову вибрався. Лягай спати, завтра ранком у тебе клізма
Ответить
2
1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
17.02.2024 в 23:04
 
1
1
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2024 в 23:06
Вітаю нового форумчанина.
 
1
1
Dr. House (Поділля)
17.02.2024 в 22:14
І що, барсонуті шлємазли, розповідайте про Перес всьо купив, про ВАР, про непорочно чисту вяліку барсєлону, про коров. Засунули язики в сраку, чи своє, то не правда. Перемога над Лас-Пальсом з пенальті в додатковий час, зараз. Справа Негрейри цвіте і пахне, так? Алєнь, що там , а .Все добре? Як там, дебіл.твоя таблиця в палаті? Скільки там очок мінус Реалу та плюс барсолайну?. Вже була таблиця із очками із врахованиии суддівськими помилками. Так там в барсоімпотенів було не 10, а 16 очок мінус від Реалу. А зараз скільки, шизоАлєні з коровами?.
Ответить
3
2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:16
Ответить
2
2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:11
Монреальський Оленю, вилазь...скотина...без тебе якось не весело....почитаєш на ніч твої маразми- відразу настрій підіймається....
Ответить
3
2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:05
Знову саму ганебну команду Європи за вуха тягнуть арбітри....
Ответить
4
2
oda1979 (Запорожье)
17.02.2024 в 22:03
Очередной позор каталонских шлемазлов.
Ответить
4
2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:06
Просто гидко дивитися....
Ответить
4
2
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2024 в 21:55
В анонсе я почти угадал исход матча - результативную ничью. Но тут левоватый и уж точно случайный пенальти, да еще с перебиванием. Всем нужна интрига в чемпионате, отсюда и заряженность судей. При таком результате и вверху интрига, и возле зоны вылета - тоже интрига. Кто оплатил ? Может и проклинаемый барсуками дедушка Фло. Ему тоже нужна интрига, зрелищность, посещаемость. Барсуков Фло (как конкурентов) не боится. А Сельту ему не жалко. Такая вот "победа" барсы.
Ответить
3
3
avatar
Spokoyno (Київ)
17.02.2024 в 22:08
Все так, але трошечки навпаки Ви дійсно вважаєте, що Правилами дозволено гравців Барселони так відверто ногами лупити Та яка там інтрига... ну може, хто з четвірки Жирона, Барселона, Атлетико, Атлетик залишиться поза зоною ЛЧ!
Ответить
2
3
Dr. House (Поділля)
17.02.2024 в 22:17
Альцгеймер, що арбітри та ВАР вже куплені Пересом? Вже бігом язик зі сраки вийняв ?Йди подої корову, дурник
 
3
2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:23
Та ж його корова і доїть.....Заодно і пише замість нього....
 
2
2
Перевзутий
17.02.2024 в 21:44
Хорошо, что Лапорта судей купил, а то опять была бы ничья
Ответить
3
3
avatar
Spokoyno (Київ)
17.02.2024 в 21:44
Не знаю радіти, що Барса виграла, а Левандовський дублем пригадав що він головний бомбардир Чи з непокоєнням очікувати матча у середу А так дійсно гра доволі "стерильна" До пенальті xG 1.5 на двох. ВИ... -гризли чи -мучили, утім 3 бали в таблиці не завадять!
Ответить
2
6
avatar
Spokoyno (Київ)
17.02.2024 в 21:52
Ще Хаві досить Ямалом дири затикати! Так Ламін наразі найяскравіший у нападі, але заганяєте парубка!
Ответить
1
6
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.02.2024 в 21:41
Перемогли, але слабенька гра...Мабуть судді вирішили хоч якусь інтригу в чемпіонаті зберегти, надто великий розрив від Реала не допускають ))) І достали вже ці танці перед одинадцятиметровим ударом. Неймар так б'є по бабськи, тепер Левандовські чуть до інфаркту Хаві не довів. Раніше удар був ударом, а не ви#бони...З перемогою, барселонці !
Ответить
3
5
Перевзутий
17.02.2024 в 21:42
Ответить
1
5
Перевзутий
17.02.2024 в 21:39
Ответить
3
4
Лекарь (село Дарниця)
17.02.2024 в 21:38
Ганьба
Ответить
5
2
Перевзутий
17.02.2024 в 21:39
Ответить
2
5

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости