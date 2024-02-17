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Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего

Испания

К сожалению, не все так хорошо

Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды на матч с "Севильей". На 73-й минуте, при счете 0:0, украинец был заменен.

Роман 23 раза коснулся мяча, выполнил 2 удара в створ ворот (вместе с тем, упустив 2 прекрасные возможности чтобы забить), отдал 8 точных пасов (из 13-ти), выиграл 2 единоборства, выполнил 1 лонгбол и заблокировал удар соперника. Также, зафиксировано 8 потерь мяча.

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Статистически-аналитические порталы не были щедрыми в выставлении оценок. От WhoScored Яремчук имеет 6,2 балла, а от Sofascore 6,1 балл, что является самой низкой оценкой в матче.

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Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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