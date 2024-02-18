Лунин снова будет в игре? Райо Вальекано - Реал. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Примеры

Андрей Лунин окончательно закрепился в основном составе "Реала" на период отсутствия из-за травмы Тибо Куртуа. В сегодняшнем матче против "Райо" ожидаем увидеть в воротах именно украинца. Просто не будет. Но этим и интересен футбол.

Матч начнется в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

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Примера. 25-й тур

18 февраля. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 15:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1