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Лунин снова будет в игре? Райо Вальекано - Реал. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Примеры

Испания

Райо Вальекано - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лунин снова будет в игре? Райо Вальекано - Реал. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

Андрей Лунин окончательно закрепился в основном составе "Реала" на период отсутствия из-за травмы Тибо Куртуа. В сегодняшнем матче против "Райо" ожидаем увидеть в воротах именно украинца. Просто не будет. Но этим и интересен футбол.

Матч начнется в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

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Примера. 25-й тур
18 февраля. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 15:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Райо Вальєкано - Реал
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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