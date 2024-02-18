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"Будет тяжелая игра". Симеоне - о предстоящей игре против Интера

Испания
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Отметил работу Индзаги

"Будет тяжелая игра". Симеоне - о предстоящей игре против Интера

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В рамках Лиги чемпионов "Атлетико Мадрид" сыграет против "Интера". Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне рассказал о том, что ожидает от игры.

"Во вторник мы встретимся с очень сильным соперником, они дошли до финала Лиги чемпионов и очень хорошо выступают в чемпионате Италии. Будет тяжелая игра, но думаю мы сможем что-то предпринять и показать бой. У меня хорошие отношения с Индзаги, и я рад видеть, успехи "Интера".

Радует что у нас возникают голевые моменты, и мы умеем играть с давлением на соперника. Делаю ставку на: Льоренте, Коке, Корреа", — наводить слова Симеоне Marca.

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Напомним, во вторник, 20 февраля "Атлетико Мадрид" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сразится против "Интера", матч начнется о 22:00.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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