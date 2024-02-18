Лунин будет играть 5-й подряд матч в Ла Лиге

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовую 11-ку "Реала" на матч против "Райо Вальекано" в Ла Лиге.

Таким образом, для Андрея это будет 5-й подряд матч в Ла Лиге. Напомним, что последняя игра мадридцев была в Лиге Чемпионов против "РБ Лейпцига". Тогда Лунин тоже защищал ворота. Статистические порталы признали голкипера лучшим игроком в поединке, поставив огромные оценки - 9,5 (WhoScored) и 9,8 (Sofascore).

Поединок 25-го тура Примеры "Райо Вальекано" - "Реал" начнется в 15:00.