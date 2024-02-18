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Лунин будет играть 5-й подряд матч в Ла Лиге
Известен стартовый состав Реала на очередную игру
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовую 11-ку "Реала" на матч против "Райо Вальекано" в Ла Лиге.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2024
???? @RayoVallecano@UnicajaBanco | #RayoRealMadrid pic.twitter.com/W6agL9euA5
Таким образом, для Андрея это будет 5-й подряд матч в Ла Лиге. Напомним, что последняя игра мадридцев была в Лиге Чемпионов против "РБ Лейпцига". Тогда Лунин тоже защищал ворота. Статистические порталы признали голкипера лучшим игроком в поединке, поставив огромные оценки - 9,5 (WhoScored) и 9,8 (Sofascore).
Поединок 25-го тура Примеры "Райо Вальекано" - "Реал" начнется в 15:00.
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