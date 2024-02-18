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Анчелотти — о ничье с Райо Вальекано: Это был другой матч
Потеря очков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил игру команды в ничейном матче с "Райо Вальекано" (1:1). На гол Хоселу ответил Де Томас реализуемым пенальти.
"Мы не начали матч хорошо, но это продолжалось недолго. Затем мы забили и еще могли забить. До пенальти мы играли хорошо, а потом все изменилось. Это был другой матч с большим количеством единоборств и было непросто искать идеи. Ничья нас не радует.
Я не говорил с четвертым арбитром про красную карточку Карвахалю. Мне объяснили, что не каждый захват карается карточкой. Я считаю, что судейство было хорошим.
Ожидаю ли я критику? Как я должен отвечать на это? Здесь мы должны выигрывать в каждой игре. Но, чтобы выиграть Ла Лигу, нужно не проиграть те матчи, которые вы не можете выиграть. Я думаю, что это важный шаг, чтобы выиграть чемпионат", – сказал коуч.
Реал остался на первом месте Ла Лиги. Второй является "Жирона", третьей - "Барселона".
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