Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением об игре 16-летнего вингера "Барселоны" Ламине Ямале.

"Люди начали узнавать Ламина несколько месяцев назад, но я знаю его уже 6 лет, когда он играл против "Мадрида" в "Ла Масии" и забил три гола, а также то, каким образом забил он забил эти мячи", - приводит слова легенды "сине-гранатовых" Xavi Era в социальной сети X (ранее - Twitter).