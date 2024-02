Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением об игре 16-летнего вингера "Барселоны" Ламине Ямале.

Напомним, Ямал является воспитанником "Барселоны". На счету Ламина в текущем сезоне 34 сыгранных матча за каталонский клуб, в которых он отличился пятью забитыми голами и пятью голевыми передачами.

???????? Messi on Lamine Yamal:



"People started to know Lamine a few months ago, but I have known him for 6 years when he played against Madrid at La Masia and contributed with 3 goals, and the way he scored the goals made" pic.twitter.com/apogXLckd3