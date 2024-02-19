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Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале
Лео - про восходящую звезду своего бывшего клуба
Mundo Deportivo
Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением об игре 16-летнего вингера "Барселоны" Ламине Ямале.
"Люди начали узнавать Ламина несколько месяцев назад, но я знаю его уже 6 лет, когда он играл против "Мадрида" в "Ла Масии" и забил три гола, а также то, каким образом забил он забил эти мячи", - приводит слова легенды "сине-гранатовых" Xavi Era в социальной сети X (ранее - Twitter).
Напомним, Ямал является воспитанником "Барселоны". На счету Ламина в текущем сезоне 34 сыгранных матча за каталонский клуб, в которых он отличился пятью забитыми голами и пятью голевыми передачами.
???????? Messi on Lamine Yamal:— ???????????????? ???????????? (@harryfcb21) February 18, 2024
"People started to know Lamine a few months ago, but I have known him for 6 years when he played against Madrid at La Masia and contributed with 3 goals, and the way he scored the goals made" pic.twitter.com/apogXLckd3
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