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Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале

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Лео - про восходящую звезду своего бывшего клуба

Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале

Mundo Deportivo

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Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением об игре 16-летнего вингера "Барселоны" Ламине Ямале.

"Люди начали узнавать Ламина несколько месяцев назад, но я знаю его уже 6 лет, когда он играл против "Мадрида" в "Ла Масии" и забил три гола, а также то, каким образом забил он забил эти мячи", - приводит слова легенды "сине-гранатовых" Xavi Era в социальной сети X (ранее - Twitter).

Напомним, Ямал является воспитанником "Барселоны". На счету Ламина в текущем сезоне 34 сыгранных матча за каталонский клуб, в которых он отличился пятью забитыми голами и пятью голевыми передачами.

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Лионель Месси Барселона Ламин Ямал
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Источник:
Xavi Era
Опубликовал: Александр Бураков
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