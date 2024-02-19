Тебас - о деле Негрейры: Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола

Хавьер Тебас считает дело Негрейры худшим событием в истории испанского футбола.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" в период с 2001-го по 2018-й.

Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры и бывших президентов каталонцев Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента "Барсы" Жоана Лапорту.

- Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола - невероятно, что клуб столько лет платил вице-президенту судей. Не думаю, что "Барселона" подкупала арбитров, и очень трудно доказать, что они это делали. Но клуб на самом деле пытался влиять на назначение [судей на матчи], на их повышение и понижение в классе - этого мне достаточно, чтобы считать, что произошло что-то очень серьезное. - Если бы это произошло сейчас, какие меры приняла бы Ла Лига? - Мы возбудили бы дисциплинарное дело, и клуб был бы наказан вылетом. - Почему молчат ФИФА и УЕФА? - Продолжается судебный процесс, и они ждут его завершения, чтобы принять свои собственные решения, - сказал президент Ла Лиги.