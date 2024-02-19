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Тебас - о деле Негрейры: Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола

Испания

Вице-президента технического комитета судей обвиняют в получении выплат от Барселоны

Тебас - о деле Негрейры: Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола

Фото: twitter.com/LaLiga

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Хавьер Тебас считает дело Негрейры худшим событием в истории испанского футбола.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" в период с 2001-го по 2018-й.

Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры и бывших президентов каталонцев Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента "Барсы" Жоана Лапорту.

- Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола - невероятно, что клуб столько лет платил вице-президенту судей.

Не думаю, что "Барселона" подкупала арбитров, и очень трудно доказать, что они это делали. Но клуб на самом деле пытался влиять на назначение [судей на матчи], на их повышение и понижение в классе - этого мне достаточно, чтобы считать, что произошло что-то очень серьезное.

- Если бы это произошло сейчас, какие меры приняла бы Ла Лига?

- Мы возбудили бы дисциплинарное дело, и клуб был бы наказан вылетом.

- Почему молчат ФИФА и УЕФА?

- Продолжается судебный процесс, и они ждут его завершения, чтобы принять свои собственные решения, - сказал президент Ла Лиги.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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