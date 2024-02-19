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Атлетик - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Атлетик - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Атлетик - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Атлетик" сейчас находится вне топ-4 турнирной таблицы Ла Лиги, но все еще имеет шансы побороться за зону Лиги чемпионов. Ну а "Жирона" может мечтать даже о несколько большем. "Реал" накануне потерял очки, поэтому в случае сегодняшней победы каталонцы сократят отставание от лидера до трех очков.

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Матч 25-го тура Ла Лиги состоится в понедельник, 19-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Примера. 25-й тур
19 февраля. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 22:00 "Жирона"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Атлетік - Жирона
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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