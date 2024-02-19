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Барселона может выложить около 100 млн евро за Кварацхелию
Каталонцы ищут усиление на фланги атаки
Фото: Getty Images
"Барселона" заинтересована в приобретении вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии, который еще не согласовал условия нового контракта с действующими чемпионами Серии А. Как сообщает Barca Times в X (ранее - Twitter), "сине-гранатовые" связывались с агентом грузина в последние несколько недель.
Ожидаются непростые переговоры из-за текущей экономической ситуации в "Барселоне", но, по оценкам клуба, при ряде успешных продаж трансфер может быть оформлен. Покупка Кварацхелии обойдётся "блаугране" в круглую сумму от 90 до 100 миллионов евро.
Действующий контракт Хвичи с "Наполи" рассчитан до июня 2027 года. В этом сезоне грузин провёл за "адзурри" 31 матч во всех турнирах, в которых он забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.
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