Барселона может выложить около 100 млн евро за Кварацхелию

"Барселона" заинтересована в приобретении вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии, который еще не согласовал условия нового контракта с действующими чемпионами Серии А. Как сообщает Barca Times в X (ранее - Twitter), "сине-гранатовые" связывались с агентом грузина в последние несколько недель.

Ожидаются непростые переговоры из-за текущей экономической ситуации в "Барселоне", но, по оценкам клуба, при ряде успешных продаж трансфер может быть оформлен. Покупка Кварацхелии обойдётся "блаугране" в круглую сумму от 90 до 100 миллионов евро.

Действующий контракт Хвичи с "Наполи" рассчитан до июня 2027 года. В этом сезоне грузин провёл за "адзурри" 31 матч во всех турнирах, в которых он забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.