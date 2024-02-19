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Роберт Левандовский побил достижение Тьерри Анри в Барселоне

Испания

В матче с Сельтой нападающий забил свой 50-й гол в составе клуба

Роберт Левандовский побил достижение Тьерри Анри в Барселоне

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский побил достижение экс-форварда каталонской команды Тьерри Анри.

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", в матче с "Сельтой" Левандовский забил свой 50-й гол в составе клуба. Таким образом, польский футболист обогнал Анри, который отметился 49 мячами в футболке "Барселоны".

Напомним, матч 25-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой" прошел в Виго на стадионе "Балаидос" и завершился победой каталонского клуба со счетом 2:1. В этой встрече Левандовский оформил дубль.

В нынешнем сезоне польский форвард каталонской команды во всех турнирах за клуб сыграл в 33 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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