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Барселона собирается перехватить Альфонсо Дэвиса у Реала
Каталонцы тоже не дремлют
Фото: Bavarian Football Works
"Барселона" намерена заполучить левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.
Согласно информации журналиста Жерара Ромеро в X (ранее - Twitter), спортивный директор "сине-гранатовых" Деку встретился в Барселоне с агентом канадского футболиста, который ранее общался с представителями "Реала" в Мадриде.
По данным источника, агент Дэвиса запросил у "Барселоны" контракт с заработной платой в сумму 12 миллионов евро "чистыми" + бонусы.
Контракт 23-летнего игрока с "Баварией" истекает летом 2025 года.
В текущем сезоне Альфонсо провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
☎️ F5 Davies @JijantesFC— Gerard Romero (@gerardromero) February 19, 2024
Por los nervios que leo en la capital madrileña
Nedal Househ estuvo jueves, viernes y sábado alojado en Barcelona. En el mismo hotel dnd el agente de Rudiger se reunió con Mateu y Jordi.
El mediodía del jueves se vio con Deco. Pide 12M limpios + bonus pic.twitter.com/HfusHgp8dy
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