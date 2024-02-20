Барселона собирается перехватить Альфонсо Дэвиса у Реала

"Барселона" намерена заполучить левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

Согласно информации журналиста Жерара Ромеро в X (ранее - Twitter), спортивный директор "сине-гранатовых" Деку встретился в Барселоне с агентом канадского футболиста, который ранее общался с представителями "Реала" в Мадриде.

По данным источника, агент Дэвиса запросил у "Барселоны" контракт с заработной платой в сумму 12 миллионов евро "чистыми" + бонусы.

Контракт 23-летнего игрока с "Баварией" истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Альфонсо провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.