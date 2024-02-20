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Френки де Йонг прокомментировал слухи о том, что он покидает Барселону

Испания

В прессе много фейковой информации (с)

Френки де Йонг прокомментировал слухи о том, что он покидает Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Френки де Йонг опроверг слухи о том, что он хочет покинуть "Барселону".

"В прессе много фейковой информации. Некоторым из вас должно быть стыдно. Я очень счастлив в "Барсе", надеюсь остаться здесь на долгие годы".

Френки де Йонг в этом сезоне Ла Лиги провел 17 матчей, в которых забил один гол.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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