Хави - о Френки де Йонге: Он очень счастлив в Барселоне

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал будущее полузащитника Френки де Йонга.

"Он сказал на пресс-конференции то, что чувствует. Я знаю, что Фрэнки очень счастлив здесь, в "Барселоне". Думаю, что он может остаться в этом клубе на долгие годы".