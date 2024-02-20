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Хави - о Френки де Йонге: Он очень счастлив в Барселоне
Эрнандес рассказал об игроке Барселоны
twitter/FabrizioRomano
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал будущее полузащитника Френки де Йонга.
"Он сказал на пресс-конференции то, что чувствует. Я знаю, что Фрэнки очень счастлив здесь, в "Барселоне". Думаю, что он может остаться в этом клубе на долгие годы".
Френки де Йонг присоединился к испанскому клубу в 2019 году из "Аякса" за 85 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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