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Хави - о Френки де Йонге: Он очень счастлив в Барселоне

Испания

Эрнандес рассказал об игроке Барселоны

Хави - о Френки де Йонге: Он очень счастлив в Барселоне

twitter/FabrizioRomano

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал будущее полузащитника Френки де Йонга.

"Он сказал на пресс-конференции то, что чувствует. Я знаю, что Фрэнки очень счастлив здесь, в "Барселоне". Думаю, что он может остаться в этом клубе на долгие годы".

Френки де Йонг присоединился к испанскому клубу в 2019 году из "Аякса" за 85 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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