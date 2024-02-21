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Килиан Мбаппе может получить 10-й номер в Реале
Мбаппе, вероятно, получит номер Модрича в Реале
Getty Images / Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе может получить 10-й номер в "Реале".
В "ПСЖ" нападающий играет под 7-м, но в "Реале" он занят. Под ним после ухода Эдена Азара выступает Винисиус Жуниор.
После ухода Карима Бензема в "Мадриде" свободен 9-й номер. Все указывает на то, что его получит нападающий Эндрик, который присоединится к "Реалу" летом 2024-го после 18-летия.
А Мбаппе, вероятно, получит 10-й номер, который освободится после того, как летом из "Реала" уйдет Луки Модрич. Хорватский полузащитник играет под ним в "Мадриде" с сезона-2017/18.
В "Монако" Килиан играл под 39-м, 33-м, 29-м, 13-м, 11-м, 10-м и 9-м номерами. В "ПСЖ" - под 29-м, 14-м, 17-м и 7-м. В сборной Франции у него были 20-й, 12-й и 10-й номер.
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