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Барселоне необходимо сократить фонд заработной платы

Испания
Обновлено

Финансовая ситуация в клубе ухудшается

Барселоне необходимо сократить фонд заработной платы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu

Новина українською

Финансовый кризис в "Барселоне" ухудшается после того, как Ла Лига сообщила клубу о необходимости сократить фонд заработной платы на 57 миллионов фунтов стерлингов.

Такие действия лиги являются частью контроля, который направлен на обеспечение финансовой стабильности клубов. "Барселоне" придется продать своих лучших игроков или договориться с ними о снижении заработной платы.

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Напомним, что ближайший матч испанского клуба состоится 24 февраля, они сыграют против "Хетафе". Начало - в 17:15.

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Источник:
the sun20leaders%20Real%20Madrid.
Опубликовал: Екатерина Власова
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