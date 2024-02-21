Барселоне необходимо сократить фонд заработной платы

Финансовый кризис в "Барселоне" ухудшается после того, как Ла Лига сообщила клубу о необходимости сократить фонд заработной платы на 57 миллионов фунтов стерлингов.

Такие действия лиги являются частью контроля, который направлен на обеспечение финансовой стабильности клубов. "Барселоне" придется продать своих лучших игроков или договориться с ними о снижении заработной платы.

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Напомним, что ближайший матч испанского клуба состоится 24 февраля, они сыграют против "Хетафе". Начало - в 17:15.