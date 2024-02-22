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Кепа разочарован проигрышем конкуренции Лунину, у вратаря заметно ухудшилось настроение на тренировках

Испания

Аренда испанца в Реал рискует стать провальной

Кепа разочарован проигрышем конкуренции Лунину, у вратаря заметно ухудшилось настроение на тренировках

фото из свободных источников

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Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага расстроен своим нынешним положением в команде, сообщает Relevo.

В окружении испанца говорят, что в последнее время у вратаря заметно ухудшилось настроение на тренировках, и он не перестаёт думать о роковой для себя травме правого бедра в матче с "Брагой" (3:0) на групповой стадии Лиги Чемпионов.

Напомним, в начале этого года украинец Андрей Лунин окончательно выиграл конкуренцию у Аррисабалаги, и будет занимать роль основного голкипера "сливочных" до возвращения Тибо Куртуа.

Арендное соглашение Кепы с "Реалом" рассчитано до конца текущего сезона, после чего он вернётся в расположение лондонского "Челси".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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