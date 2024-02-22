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Кепа разочарован проигрышем конкуренции Лунину, у вратаря заметно ухудшилось настроение на тренировках
Аренда испанца в Реал рискует стать провальной
фото из свободных источников
Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага расстроен своим нынешним положением в команде, сообщает Relevo.
В окружении испанца говорят, что в последнее время у вратаря заметно ухудшилось настроение на тренировках, и он не перестаёт думать о роковой для себя травме правого бедра в матче с "Брагой" (3:0) на групповой стадии Лиги Чемпионов.
Напомним, в начале этого года украинец
Арендное соглашение Кепы с "Реалом" рассчитано до конца текущего сезона, после чего он вернётся в расположение лондонского "Челси".
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